В Раде необходим мощный аграрный лоббист – эксперты

Политики, идущие в этом году на парламентские выборы, не заинтересованы в развитии аграрной сферы. Их предвыборные программы сфокусированы на военной тематике.

По словам политолога Андрея Бузарова, в предвыборной гонке только политическая партия "Всеукраинское аграрное объединение "ЗАСТУП" полностью посвятила свою программу агросектору и развитию сельских территорий.

При этом почти треть населения Украины проживает в сельской местности. Более того, сельское хозяйство занимает 27% экспорта отечественной продукции. Однако до сих пор в украинском парламенте не было ни одной политической партии, представлявшей права аграрного сектора.

Проанализировав предвыборные программы, которые успели обнародовать кандидаты в народные депутаты, политологи пришли к выводу, что все они похожи по риторике. Как и предполагалось, политики уделяют наибольшее внимание военному конфликту на востоке Украины. В то же время, аграрная тематика традиционно остается вне поля зрения кандидатов.

Однако политолог Андрей Бузаров обращает внимание на новую партию "ЗАСТУП", которая позиционирует себя как аграрная. Эксперт прогнозирует, что у "ЗАСТУПа" есть все шансы войти в состав новой Верховной Рады. "Если проходной барьер снова снизят до 3-х процентов, то "ЗАСТУП" гарантированно его преодолевает, – убежден эксперт. – Набрать 5 процентов будет сложнее, но также вполне возможно".

Бузаров советует новой политической силе в парламенте сотрудничать с другими политиками, заинтересованными в развитии агросферы. Это позволит быстро и эффективно осуществить реформы, которые сейчас предлагает "ЗАСТУП".

У партии есть четыре приоритетных направления работы: развитие украинской экономики, агропромышленного комплекса, евроинтеграция Украины и децентрализация власти. Бузаров отмечает, что все партии, разделяющие такие ценности, могут и должны быть в коалиции.

А аграрный аналитик Андрей Китаев отметил, что партия "ЗАСТУП" может стать мощным аграрным лоббистом в новом парламенте: "Для бизнеса это означает политическую поддержку на самом высоком уровне. А для селян, соответственно, – рабочие места и развитие сельских территорий".