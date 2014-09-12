Семенченко заочно вошел в первую пятерку партии "Самопоміч"

Как передает корреспондент УНИАН, список утвердили делегаты второго этапа ІІІ съезда партии “Объєднання Самопоміч”. За этот список проголосовали 22 из 23 делегатов съезда. Один воздержался. Также делегаты утвердили список кандидатов в депутаты от партии в мажоритарных округах.

Согласно решению съезда, первым номером в избирательном списке партии числится соучредитель общественной инициативы “Реанимационный пакет реформ” Анна Гопко, вторым – Семенченко, третьим - эксперт в области информационных технологий, учредитель и директор ІТ-компании “Элекс” Алексей Скрипник, четвертым - директор Всеукраинского благотворительного фонда “Украинская правовая фундация” Оксана Сыроид. Пятым номером в списке - председатель правления благотворительной организации “Благотворительный фонд “Круг” Виктор Кривенко.

Читайте такжеСеменченко подтвердил, что бойцы "Донбасса" пойдут в Раду от партии мэра ЛьвоваТакже 13-м номером в списке этой партии является журналист Егор Соболев, а под номером 7 - руководитель группы информационной войны добровольческого батальона “Донбасс” Павел Кишкарь.

При этом сам Семенченко отсутствовал на съезде партии, делегаты которого утвердили его кандидатом в народные депутаты в избирательном списке под №2.

Читайте такжеСеменченко объявил о создании "Украинской военной организации"В комментарии журналистам руководитель группы информационной войны добровольческого батальона "Донбасс" Павел Кишкар сообщил, что Семенченко сейчас находится на встрече с послами европейских стран.

Справка УНИАН. Лидером партии «Об’єднання Самопоміч» является мэр Львова Андрей Садовый.

Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 26 октября.