Россия прекратила вывод войск из Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

«Фиксируется прекращение выхода российских войск с территории Украины», - сказал Лысенко.

Он сообщил, что зафиксирована концентрация присутствия боевиков в районе Рассыпного и Пелагиевки Донецкой области.

Читайте такжеВ СНБО заявили об относительном соблюдении режима прекращения огня в течение суток«В то же время фиксируется существенное снижение активности боевиков в районе Мариуполя и Новоазовском районе, что можно объяснить работой миссии ОБСЕ», - отметил Лысенко

Читайте такжеСиловики оборудовали более 100 блокпостов и опорных пунктов – ТымчукКроме того, он проинформировал, что на территории временно оккупированного Крыма на полигоне взлетно-посадочных систем «Нитка» неподалёку от Сак завершились учения летчиков отдельного корабельного истребительного авиационного полка палубной авиации Северного флота РФ.

Эту информацию подтвердил Президент Украины Петр Порошенко.

«Этот процесс (вывод войск РФ) остановлен. И мы требуем ускорения выполнения трех обязательств. Первое: вывод российских войск, второе: закрытие границы для прохождения военной техники, военнослужащих, поставок оружия. И чтобы границу мониторила ОБСЕ. И третье: освобождение всех людей, которые незаконно задержаны и удерживаются на территории Донецкой, Луганской областей и России», - подчеркнул он.