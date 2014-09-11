Die Zeit: Быть Владимиром Путиным

В своей статье «Быть Владимиром Путиным», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Zeit, Йохен Биттнер пишет: Не то, чтобы я не хотел понять российского президента. Просто мне не нравится то, что я понимаю.

Существует недоразумение в том, что касается словосочетания «тот, кто понимает Путина». Я, к примеру, очень серьезно стараюсь стать одним из таких людей. Единственная проблема: ничто из того, что я пытаюсь открыть в его высказываниях и ходе его мыслей, мне не нравится.

Надо, конечно, быть осторожными. Тем, кто заглядывает в головы других людей. Поэтому мы приближаемся к трем предположительно способных к консенсусу гипотезам о способе мышления Путина.

Предполагаемое убеждение Путина №1: в течение 25 лет Запад приближается в опасном темпе к России. Сначала было соглашение о свободной торговле. Затем членство в ЕС. Наконец, вступление в НАТО. Теперь это должно закончиться, поскольку мешает российским интересам в сфере экономики и безопасности. Нужна новая политика сдерживания: не Запада против Востока, а Востока против Запада.

Убеждение №2: порядок после окончания холодной войны несправедлив. После 1990 года страны НАТО обманули Советский Союз; Европа создала свой блок и расширилась, а СССР – за несколько миллиардов немецких марок и общежития для солдат – вывел свои войска из Восточной Европы. Затем он распался. Катастрофа.

Убеждение №3: Миру нужны, по меньшей мере, две сверхдержавы, для равновесия. Однополюсный мировой порядок означает глобальную диктатуру. Америка может делать, что хочет. Это приносит миру несчастья, посмотрите на Ирак.

Настолько я понимаю Путина. И настолько же я считаю такое мышление неправильным и опасно безрассудным.

Каким образом, во-первых, приближение ЕС и НАТО вредит интересам России? НАТО действительно расширило территорию, но никогда не угрожало России. Наоборот, альянс всегда предлагал сотрудничество, от ратификации договоров о разоружении через Совет Россия-НАТО до совместной ПРО. Каким образом сейчас существует угроза безопасности России на границе с Норвегией, Эстонией, Латвией и Литвой? Или от члена ЕС Финляндии?

Путину нужен образ врага

Правда в том, что Россия получает выгоду от процветания и стабильности этих государств, в виде региональных политических союзов и тесных экономических связей. В случае с Украиной было бы также. Но Путин, разумеется, не может этого признать, иначе все больше россиян будут задаваться вопросом, почему они тоже не могут получить и то, и другое: процветание и демократию.

НАТО нужно Путину как образ врага для внутренней политики. Пропаганда об «окружении» великолепно подпитывает увеличение вооружений, передовую оборону и страстное желание сильного лидера. Если за последние десять лет кто-то и вел себя угрожающе, то это сам Путин: за это время он удвоил военный бюджет – не говоря уже об институционализации антизападной пропаганды.

Распад Советского Союза, пункт 2: Он был не катастрофой, как думает Путин, а удачей. Как можно всерьез тосковать о тоталитарном полицейском государстве, которое осуществляло наблюдение за своими гражданами, и за более чем 70 лет разрушило бесчисленное количество жизней, подавляло свободу мышления и не терпело никаких возможностей политического выбора?

Можно, конечно, если смотреть на собственную историю не самокритично, а с ностальгией. Опросы общественного мнения показывают, что личность Сталина в России пользуется растущей популярностью. 21 процент россиян сказали, что у них есть «уважение» к Сталину. 32 процента испытывают к нему «безразличие».

Просто напоминание: Сталин был одним из ужаснейших массовых убийц в мировой истории. То, что большинство россиян это, видимо, не волнует, показывает недостаток осмысления прошлого после распада СССР. С такой терпеливой публикой автократам, разумеется, очень просто.

Наиболее понятным является третий взгляд, что миру нужно больше, чем одна сверхдержава. Конечно, баланс это всегда хорошо. Но либеральную демократию, даже если она совершает много ошибок, не сравнить с нелиберальной демократурой. Противовес США? Давайте. Только, пожалуйста, не эту Россию Путина.