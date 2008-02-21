Тимошенко говорит, что перешла к целевому планированию с Россией

Заседание Комитета экономического сотрудничества комиссии «Ющенко-Путин», запланированное на апрель этого года, состоится в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО журналистам сразу же после возвращения в Киев из Москвы, где она пребывала с рабочим визитом.

«Мы перешли к целевому планированию по каждому направлению, и по каждому направлению все эти цели мы планируем утвердить в апреле, тогда, на когда мы пригласили прибыть премьер-министра России с правительственной делегацией России в Украину», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что в ходе переговоров с премьер-министром России Виктором ЗУБКОВЫМ 20 февраля они договорились о принципиально новых подходах в развитии украинско-российских отношений.