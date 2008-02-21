Тимошенко признала долги Украины: в долларах, в газе и ”в натуре”

Правительство в ближайшие несколько дней погасит задолженности перед «Газпромом» за потребленный газ в октябре-декабре 2007 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО после возвращения в Киев из России, где она находилась с рабочим визитом.

«Первое, что мы сделали, – урегулировали последние месяцы предыдущего года, завтра мы примем соответствующее постановление, и уже через несколько дней мы рассчитаемся за предыдущее правительство по долгам за природный газ», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр также сообщила, что сегодня в ходе переговоров с руководством российского ОАО «Газпром» «выяснилось, что проблемы, созданные «РосУкрЭнерго» и «Укргазэнерго», существенно глубже, чем предполагало правительство».

«Долги, к сожалению, не только в долларах США измеряются и превышают уже полтора миллиарда долларов, но они измеряются еще определенными объемами газа за предыдущие периоды, которые были потреблены «Укргазэнерго», «РосУкрЭнерго», выведены из баланса Украины, и Украина, кроме реальных денег, задолжала еще миллиарды кубических метров газа, которые обязана вернуть в натуре», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, задолженность Украины в натуральном измерении составляет около 4 млрд. кубических метров газа.

«Масштаб грабежа «РосУкрЭнерго» и «Укргазэнерго» еще будет проявляться на таких, в том числе, встречах, которые мы сегодня проводили», - считает глава украинского правительства.

Напомним, как ранее заявлял «Газпром», задолженность Украины за поставленный российский газ с 1 января 2008 г. приближается к 500 млн. долл., а общий просроченный долг за снабжение газа достиг 1,5 млрд. долл.

С 14 февраля НАК «Нафтогаз Украины» в рабочем режиме начала процедуру погашения долга за потребленный в 2007 году газ.