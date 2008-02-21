Тимошенко натравит Генпрокуратуру на газовых посредников

Правительство обратится в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой изучить деятельность НАК «Нафтогаз» и «Укргазэнерго» в области поставок газа с возможным последующим возбуждением уголовных дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО журналистам сразу же после возвращения в Киев из Москвы, где она пребывала с рабочим визитом.

«Правительство практически завершило проверку НАК «Нафтогаз» и имеет полное представление о злоупотреблениях, которые происходили в системе НАК «Нафтогаз» и «Укргаэнерго». Все это, безусловно, было вне закона, то, что они делали, и так, как злоупотребляли с газом, с денежными ресурсами…», - сказала премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что правительство направит соответствующие письма в Генеральную прокуратуру для изучения ситуации на предмет возбуждения уголовных дел.

«Особенно это те люди, которые хозяйничали в НАК «Нафтогаз» в последние годы», - отметила она.

Как сообщал УНИАН, 9 января этого год Кабинет Министров Украины своим распоряжением создал Межведомственную комиссию по вопросам проверки финансово-хозяйственной деятельности НАК “Нафтогаз Украины”, которую возглавил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ. Комиссия должна была провести проверку деятельности НАК за 2006-2007 годы в месячный срок.