Тимошенко хочет выпить шампанского с Миллером

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня в Москве проводит переговоры с председателем правления российского ОАО «Газпром» Алексеем МИЛЛЕРОМ.

Как передает корреспондент УНИАН, переговоры начались в 12.15 по киевскому времени и проходили в режиме тет-а-тет.

По всей вероятности, переговорный процесс проходит в несколько этапов, поскольку А.МИЛЛЕР покидал переговорный зал для проведения других запланированных встреч. Когда глава правления ОАО «Газпром» снова направлялся в сторону зала, где проходят переговоры с украинской делегацией, журналисты поинтересовались, на какой стадии находятся переговоры с украинской правительственной делегацией, однако А.МИЛЛЕР ничего не ответил.

В то же время, как сообщают российские телеканалы, присутствовавшие на протокольной съемке в начале встречи Ю.ТИМОШЕНКО и А.МИЛЛЕРА, премьер-министр Украины, обращаясь к главе правления ОАО «Газпром», сказала, что стороны должны обязательно договориться и выпить шампанского в честь достижения договоренностей.

Предполагается, что сегодня после завершения переговоров в «Газпроме» состоится короткий брифинг Ю.ТИМОШЕНКО.

В соответствии с программой визита, Ю.ТИМОШЕНКО должна была сегодня днем завершить свой рабочий визит в Россию и в 14.35 (по киевскому времени) вылететь в Киев из международного аэропорта «Внуково-2».