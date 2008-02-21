Луценко встречался с Черновецким

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО утверждает, что теперь прокуратура не проводит никаких действий в ходе расследования инцидента между ним и мэром Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сообщил сегодня журналистам в Днепропетровске.

По его словам, медицинская экспертиза относительно получения повреждений Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ до сих пор не завершена.

Также Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что после инцидента во время официальных мероприятий он встречался с мэром Киева. И при этом «никаких инцидентов между нами не было», добавил он.

Ю.ЛУЦЕНКО заверил, что примет любое решение, которое примет прокуратура по завершении расследования инцидента между ним и Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ.

Как сообщал УНИАН, 18 января после заседания СНБО между Ю.ЛУЦЕНКО и Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ произошла драка.

21 января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил генеральному прокурору выяснить все обстоятельства инцидента между Ю.ЛУЦЕНКО и Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ, и в случае необходимости применить все предусмотренные законодательством меры к его участникам.

25 января было распространено официальное сообщение прокуратуры Киева, что по факту инцидента, случившегося 18 января 2008 года, в ходе которого Киевскому городскому председателю Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ были преднамеренно нанесены легкие телесные повреждения, возбуждено уголовное дело в отношении другого участника этого события по ч.2 ст.125 Уголовного кодекса Украины. Соответствующее постановление издал 24 января заместитель прокурора г. Киева.