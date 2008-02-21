Москаль хочет, чтобы Мороз публично посыпал себе голову пеплом

Член фракции “Наша Украина – Народная самооборона”, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Геннадий МОСКАЛЬ считает, что СПУ должна публично извиниться перед украинским народом за действия Николая РУДЬКОВСКОГО в должности министра транспорта и связи и Василия ЦУШКО - в должности министра внутренних дел.

Об этом он сказал сегодня в ходе веб-конференции на сайте “Газеты по-киевски”.

“О том, что это люди не достойные и авантюристы, я и “Народная самооборона” говорили с момента их назначения. Что они плохо кончат сами и доведут до блуда возглавляемые ими министерства. Что и произошло: Н.РУДЬКОВСКИЙ - под следствием, а В.ЦУШКО - в бегах”, - сказал Г.МОСКАЛЬ.

“Пора установить, что те партии, которые рекомендуют своих людей в состав Кабмина, должны нести за них политическую ответственность, а СПУ должна бы была публично извиниться за действия В.ЦУШКО и Н.РУДЬКОВСКОГО перед украинским народом”, - убежден депутат.