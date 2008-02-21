Рудьковского в школе били девочки

Николай Рудьковский в школе был отличником, но никому не давал списывать, за это... был бит одноклассницами, пишет "Блик", журналисты которого побывали на родине подследственного экс-министра.

Голова у Рудьковского работала что надо. Учился хорошо, – вспоминает одноклассница Татьяна Глушко. – Но никогда и никому не давал списывать.

За это ему и попадало. Как рассказала Татьяна, Рудьковский в класс всегда последним заходил, уже когда звенел звонок.

– Потому что на перемене мы с девчонками его подстерегали, колотили и отбирали его тряпичную торбочку, – сознается Татьяна. – Он в ней книги носил, модно тогда было с такими авоськами ходить.

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