Тимошенко с Путиным проговорили три часа

Встреча премьер-министра Украины Юлия ТИМОШЕНКО с Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ в Москве длилась три часа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета Министров Украины.

Согласно программе визита, встреча должна была длиться два часа – с 18.00 до 20.00 по киевскому времени.

Другие подробности встречи украинского премьера с российским Президентом пока неизвестны, журналисты присутствовали лишь в начале встречи, когда В.ПУТИН призвал правительство Украины обеспечить российским и украинским инвесторам равные права для работы на рынке Украины.

На завтра в Москве у Ю.ТИМОШЕНКО запланированы еще несколько встреч, в частности, с руководством ОАО “Газпром” и Сбербанка России.