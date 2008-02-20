Тимошенко с Путиным проговорили три часа
21:35, 20 февраля 2008Политика
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Журналисты присутствовали лишь в начале
Встреча премьер-министра Украины Юлия ТИМОШЕНКО с Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ в Москве длилась три часа.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета Министров Украины.
Согласно программе визита, встреча должна была длиться два часа – с 18.00 до 20.00 по киевскому времени.
Другие подробности встречи украинского премьера с российским Президентом пока неизвестны, журналисты присутствовали лишь в начале встречи, когда В.ПУТИН призвал правительство Украины обеспечить российским и украинским инвесторам равные права для работы на рынке Украины.
На завтра в Москве у Ю.ТИМОШЕНКО запланированы еще несколько встреч, в частности, с руководством ОАО “Газпром” и Сбербанка России.
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