Съезд Нашей Украины сменит руководство партии?

На съезде партии “Народный Союз Наша Украина”, который, возможно, состоится в конце марта, может быть затронут вопрос о смене руководства партии.

Об этом сказал в интервью УНИАН народный депутат Украины, член Совета партии НСНУ Эдуард ЗЕЙНАЛОВ. (НСНУ возглавляет Вячеслав КИРИЛЕНКО – УНИАН.)

Он отметил, что партия должна реагировать на выход из своих рядов членов, и реагировать не в стиле: “Ага, они ушли, ну, пусть идут”. По его убеждению, “нужно разбираться внутри партии, почему это произошло, нужно собирать Совет партии, съезд”.

Э.ЗЕЙНАЛОВ сообщил, что в конце февраля состоится заседание Совета НСНУ, а во второй половине марта может состояться и съезд партии. Он не исключает, что на нем может затрагиваться вопрос о смене руководства партии.

По его словам, “то, что произошло - это проблема, в том числе проблема руководства партии, поскольку не обеспечены нормальные отношения внутри партии”. В то же время он отметил, что понимает “все политические аспекты - что есть должности, в том числе руководителя Секретариата Президента, но в любом случае партия должна разбираться с внутренними проблемами”.

На вопрос, есть ли какая-то реакция на события в партии со стороны Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, который одновременно является почетным председателем НСНУ, Э.ЗЕЙНАЛОВ отметил, что “я такой реакции не слышал, мне кажется, Президент Украины занят совсем другими вещами - ситуацией с газом, конституционным советом, НАТО, то есть очень много вопросов, которые сошлись во времени”. По словам депутата, в принципе, “это не президентское дело - заниматься разборами внутри партии”. “Когда это уже дойдет до предела, тогда уже в это вмешается почетный председатель и будет принято решение”, - сказал Э.ЗЕЙНАЛОВ.

По его словам, сегодня достаточно “возможностей и сил внутри партии, чтобы разобраться самим”. Он отметил, что сегодня происходит не только выход из партии, но и вступление в нее новых людей, “правда, возможно, они не такие известные”. В то же время Э.ЗЕЙНАЛОВ отметил, что в ближайшее время в НСНУ могут войти народные депутаты из блока “Наша Украина-Народная самооборона”.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля из партии НСНУ вышел глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА, а 19 февраля - член Политического совета партии «Народный Союз Наша Украина», заместитель главы Секретариата Президента Украины Роман БЕССМЕРТНЫЙ, председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии партии, народный депутат Михаил ПОЛЯНЧИЧ, заместитель председателя партии, народный депутат Игорь КРИЛЬ, член Президиума НСНУ, народный депутат Виктор ТОПОЛОВ, член Политсовета партии, народный депутат Оксана БИЛОЗИР и член Политсовета партии, народный депутат Василий ПЕТЁВКА.