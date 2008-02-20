Регионалы: как Яценюк кресло занял, так мы его с этого кресла и подвинули

“Это не игра. Это, я бы сказал, толерантная, цивилизованная акция протеста против вступления Украины в НАТО”, - заявил нардеп от Партии регионов Александр Стоян в интервью газете «CN-Столичные новости», комментируя причины блокирования ВР.

Стоян отметил, что «Партия регионов заимствовала такую форму от своих коллег, которые раньше были в оппозиции».

Вместе с тем он утверждает, что «мы сделали все более профессионально, нежели оранжевые. Вспомните, как они бегали по залу с дудками и кричали прямо в уши. Мне, к примеру, запомнился «нашеукраинец» Червоненко с выпученными глазами. А вот мы поступили куда более цивилизованно», приводит слова депутата сайт Партии регионов.

«Что касается использования шариков, то хотел бы спросить, что лучше: шарики и флаги с государственной символикой или драки с блокированием щитовой и туалетов? Нужно было договариваться с руководителями фракций, а не делать так, как делает спикер: придя в Раду в восемь утра, мы с удивлением узнали, что Яценюк уже сидит в спикерском кресле. Он думал, если сядет в это кресло в восемь утра, то он его приватизирует. Вот это и есть игра!

Как спикер кресло занял, так мы его с этого кресла и подвинули, - продолжил депутат. - Мы будем действовать так до тех пор, пока не будет проголосовано наше коротенькое постановление: вступление в НАТО - только после всенародного референдума. Пока что Яценюк не готов поставить «натовский» вопрос в такой формулировке. Он предлагал свой вариант, который нас не удовлетворяет: мол, об этом нужно говорить лишь после предоставления Украине права на участие в Плане действий по членству в НАТО (во время грядущего натовского саммита в Бухаресте). То есть спикер считает, что мы должны советоваться с народом только после того, когда нам скажут, что Украину принимают в НАТО. Но тогда об этом говорить уже будет поздно!», - подчеркнул Стоян.