Партия регионов определилась, за кого голосовать
Об этом заявил Янукович
Фракция Партии регионов будет голосовать за кандидатуру Николая АЗАРОВА на должность председателя Верховной Рады Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью журналистам лидер фракции Виктор ЯНУКОВИЧ.
Он отметил, что фракция определилась, и будет голосовать за свою кандидатуру.
В кулуарах парламента ходили слухи о том, что сегодня будут собраны бюллетени у фракции Партии регионов и у фракции КПУ, и будет проголосована кандидатура Александра МОРОЗА.
За слухами, коммунисты проголосовали бы за кандидатуру А.МОРОЗА в обмен на должность первого заместителя председателя ВР.
Напомним, что в бюллетени для тайного голосования для избрания председателя ВР внесены две кандидатуры – А.МОРОЗА и Н.АЗАРОВА.