Партия регионов определилась, за кого голосовать

Фракция Партии регионов будет голосовать за кандидатуру Николая АЗАРОВА на должность председателя Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью журналистам лидер фракции Виктор ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что фракция определилась, и будет голосовать за свою кандидатуру.

В кулуарах парламента ходили слухи о том, что сегодня будут собраны бюллетени у фракции Партии регионов и у фракции КПУ, и будет проголосована кандидатура Александра МОРОЗА.

За слухами, коммунисты проголосовали бы за кандидатуру А.МОРОЗА в обмен на должность первого заместителя председателя ВР.

Напомним, что в бюллетени для тайного голосования для избрания председателя ВР внесены две кандидатуры – А.МОРОЗА и Н.АЗАРОВА.