Мороз видит, к чему все идет

Лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ уверен, что "вся риторика" вокруг замены посредника на газовом рынке, прямых поставок закончится ростом цен на газ для населения, для промышленности, подорожанием коммунальных услуг.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СПУ.

По словам А.МОРОЗА, "начат очередной виток борьбы за обладание газовой трубой».

Он выразил мнение, что со стороны премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО "сейчас идут попытки заменить посредника, восстановить схему, по которой она успешно работала с Павлом ЛАЗАРЕНКО".

А.МОРОЗ напомнил о том, что встречался с руководителем РАО «Газпром» Алексеем МИЛЛЕРОМ, который, по словам лидера СПУ, сказал, что именно Ю.ТИМОШЕНКО все время пытается заменить контрагента и ввести на рынок «Итеру», хотя Российскую Федерацию посредник в виде «РосУкрЭнерго» устраивал.

«Все идет к повышению цены на газ», - подчеркнул А.МОРОЗ. По его словам, подобные деяния будут продолжаться до тех пор, пока в Украине бизнес не будет отделен от власти.