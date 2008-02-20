Верхи не хотят выполнять Конституцию, а низы не могут воспользоваться?

Блок Юлии Тимошенко выступает за внесение изменений в Основной Закон, а не за принятие новой редакции Конституции Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата из фракции БЮТ Николая ТОМЕНКО, об этом он заявил сегодня во время первого заседания Национального конституционного совета, которое проходило под председательством Президента Украины.

„Позиция нашей политической силы заключается в том, что мы сегодня не видим необходимости говорить о быстром, радикальном или даже революционном принятии новой редакции Основного Закона Украины. Действующая Конституция не виновата, что „верхи” ее не хотят выполнять, а „низы” не могут воспользоваться ее нормами. Наш путь заключается в том, чтобы спокойно выполнять и взвешенно совершенствовать действующую Конституцию. Следовательно, мы выступаем за внесение изменений в Основной Закон, а не за принятие новой редакции Конституции Украины”, - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он отметил, что команда БЮТ рассматривает Национальный конституционный совет в качестве совещательного консультативного органа, о чем и говорится в соответствующем Указе Президента о создании этого совета. „Нельзя этот консультативный орган, состоящий по большей части из представителей Секретариата Президента и аппарата СНБО, превращать в псевдопарламент”, - считает народный депутат. Поэтому, по его убеждению, в рамках Национального конституционного совета нужно работать над идеями и предложениями, которые потом (как это и предусмотрено Основным Законом Украины) должны рассматриваться в Верховной Раде Украины.

Н.ТОМЕНКО отметил, что сегодня важнейшим является усовершенствование Конституции в части предоставления реальных полномочий местному самоуправлению, отмены неприкосновенности и усовершенствования системы правосудия. Все это, как и предусмотрено действующим законодательством, должно обсуждаться экспертами, учеными и приниматься в Верховной Раде. Если политики достигнут консенсуса в том, что необходимо изменить базовые разделы Конституции Украины – раздел I „Общие принципы”, раздел III „Выборы. Референдум” и раздел XIII „Внесение изменений в Конституцию Украины”, – то после принятия соответствующего решения парламентом, как это предусмотрено действующим законодательством, такие изменения утверждаются на всеукраинском референдуме.

„Конституционный референдум теоретически возможен только при условии, когда он будет референдумом единства, а не референдумом конфликта. Сегодня очевидно, что вынесение на референдум в одностороннем порядке новой редакции Конституции Украины, которая не будет согласована главными политическими, общественными и региональными институтами, будет означать, что таким образом провоцируется серьезный конфликт. Поэтому наша политическая сила считает, что работа над усовершенствованием Конституции должна объединять, а не создавать конфликт в государстве”, - подчеркнул Н.ТОМЕНКО.