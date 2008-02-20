Тимошенко: я никогда не хлопну дверью

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что между ней и Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО нет стратегической конфронтации, но допускает, что нынешняя демократическая команда может распасться.

Об этом она сказала в интервью российской газете “Ведомости” перед визитом в Москву.

«В отношениях ЮЩЕНКО — ТИМОШЕНКО нет стратегической конфронтации. В данный момент мы работаем с Президентом в одной демократической команде. Разрушить эту команду, конечно, можно, но вопрос — зачем?», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, правительство сегодня работает успешно. «И я готова поддержать Виктора ЮЩЕНКО еще на один срок президентства, если мне как главе правительства дадут проводить реальные реформы», - отметила премьер-министр.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, в каждой демократической стране и при любой политической системе «в той или иной степени между руководителями страны возникают дискуссии». «Это нормально, это не трагедия», - считает она.

Отвечая на реплику журналиста о том, что многие считают, что должность премьера для Ю.ТИМОШЕНКО лишь площадка для подготовки и участия в президентских выборах, поскольку она развивает темы, крайне популярные для будущего электората: реформирование армии и возврат обесцененных вкладов Сбербанка СССР, и не получится ли так, что когда придет пора выполнять эти обещания, она просто красиво уйдет в оппозицию, объяснив народу, что ей просто не дали возможности ничего сделать, украинский премьер сказала: «Это конъюнктурный взгляд на вещи. Я никогда не хлопну дверью. Каждый свой день я посвящаю настоящему служению стране».

Ю.ТИМОШЕНКО также сказала, что готова к тому, что на пути к переменам будет сталкиваться с колоссальным противодействием, уточнив, что в данном случае говорит не об отношениях с Президентом, а «о мировоззренческих ценностях украинской власти».