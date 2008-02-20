Тимошенко едет в Москву чтобы исправить ошибки

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО надеется на качественно новые отношения с Владимиром ПУТИНЫМ и в его статусе Президента, и в статусе премьера Российской Федерации.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила в интервью российской газете “Ведомости” перед визитом в Москву.

“Cложность наших отношений с Владимиром Владимировичем сильно преувеличена. Эти негативные мифы рождаются украинскими политическими баталиями. Владимир Владимирович пользуется абсолютным авторитетом в России, и для Украины будет очень важен наш диалог. Я надеюсь на принципиально новое качество построения наших отношений с российским руководством и с Владимиром ПУТИНЫМ и в статусе Президента, и в статусе премьера», - заявила она.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что с возможным будущим Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ знакома «очень эпизодически».

«Опыта совместной межгосударственной деятельности у нас пока нет. Но если политики желают добра России и Украине, они обречены на честное гармоничное сотрудничество, которое учитывает ключевые интересы наших стран», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер Украины отметила, что многие годы проблема российско-украинских отношений генерировалась «в том числе высоким украинcким руководством, которое выстраивало отношения, ориентируясь не на национальные интересы двух стран, а на политическую и бизнес-конъюнктуру».

Их вина, считает Ю.ТИМОШЕНКО, как раз и заключалась в том, что, лоббируя свои личные интересы, «они были лживы и непоследовательны как в отношении своей страны, так и в отношении России».

«Я очень хотела бы исправить эти ошибки. И я их исправлю».