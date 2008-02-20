Мэр Донецка надеется, что в Северодонецке ему найдут «приставной стульчик»

Мэр Донецка Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО надеется, что будет приглашен на съезд депутатов всех уровней в Северодонецке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Донецке.

"Я надеюсь, что я буду в группе приглашенных обязательно", - сказал мэр.

А.ЛУКЬЯНЧЕНКО уточнил, что "депутаты установили квоту для Донецка в количестве 40 делегатов", и в соответствии с ней город направит в Северодонецк 20 депутатов горсовета и 20 депутатов районных советов.