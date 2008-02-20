Ющенко обвиняет Тимошенко в саботаже

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призвал премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО во время переговоров в Москве не политизировать газовый вопрос.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в начале встречи В.ЮЩЕНКО отметил, что договоренности Президентов Украины и России, что 7,5 млрд. грн. газового долга, которые Украина задолжала за последние 4 месяца, должны были в расчетах начаться с 14 февраля.

«14 февраля страна должна была рассчитаться полностью за весь употребленный газ 2007 года. На сегодняшний день из 7,5 миллиарда долгов путем больших усилий, в том числе моих лично, погашено 1,5 млрд.», – отметил Президент.

Он жестко раскритиковал действие Министерства финансов, которое до сих пор «не заплатило ни копейки «Нафтогаз Украины» по тем компенсациям, которые предусмотрены бюджетом». «Данную ситуацию я рассматриваю как саботаж», – заявил Президент Украины.

Глава государства еще раз отметил, что на уровне Президентов было достигнуто понимание по проблемам 2007 года и по обеспечению организации рынка 2008 года.

Президента Украины беспокоит то, что до сих пор правительство «практически ничего не сделало для решения газовой проблемы», что идет в нарушение как договоренностей В.ЮЩЕНКО и В.ПУТИНА, так и решений, принятых на заседании СНБО от 1 февраля.

Глава государства призвал главу правительства и членов ее Кабинета не политизировать данный вопрос.

«То, что задолжали, нужно платить, или наша страна станет перед вызовом, за который очень дорого заплатит. Я просил бы это учесть при организации переговоров в Москве», – сказал Президент.

Также В.ЮЩЕНКО сообщил, что Секретариат Президента подготовит соответствующую информацию российской стороне о состоянии и проведения расчетов, которые обязана была провести Украина.

Как сообщал УНИАН, раньше «Нафтогаз Украины» признал задолженность перед "УкрГаз-Энерго" в размере 1,041 млрд. дол. за импортный природный газ, отобранный холдингом в 2006-2007 годах для обеспечения топливом предприятий теплоэнергетики и бюджетных учреждений.

14 февраля 2008 года «Нафтогаз Украины» перечислил на расчетный счет ЗАО «УкрГаз-Энерго» 524,6 млн. грн. Представители ЗАО подтвердили поступление транша в полном объеме.

Сегодня, 20 февраля, НАК «Нафтогаз Украины» перечислил на расчетный счет ЗАО «УкрГаз-Энерго» еще 898,9 млн. грн. в счет погашения долга за потребленный газ.

19 февраля первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ заявил, что Ю.ТИМОШЕНКО в Москве придется начинать переговоры по газовым вопросам с самого начала. В ходе визита в Москву, запланированного на 20-21 февраля, Ю.ТИМОШЕНКО планирует встретиться со своим российским коллегой Виктором ЗУБКОВЫМ.