Экс-секретарь СНБО сомневается, что Россия выведет Черноморский флот в 2017 году

Экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Владимир Горбулин сомневается, что Россия выведет Черноморский флот в 2017 году. Такое мнение политик высказал в интервью изданию «Контракты».

По словам Горбулина «главное - не загонять отношения с россиянами в тупик, необходимо понимать, что передислокация Черноморского флота в Новороссийск - сложный процесс, чисто физически на него уйдет не менее двух-трех лет. Достаточно сказать, что сейчас поддержанием инфраструктуры ЧФ занимаются около 30 тыс. украинцев, преимущественно жителей Севастополя. Если бы флот завтра взял и вышел из Крыма, то эти люди остались бы без работы. И таких проблем - десятки. Хотя, бесспорно, что военно-политическое присутствие ЧФ в Украине сопряжено с определенными рисками. Уже имели место участие роты морпехов ЧФ РФ в чеченской военной кампании, «случайная» высадка десанта в курортной зоне, замена самолетов Су-17 на Су-24М (способных нести ядерное оружие), несогласованная с Украиной».

«Вообще, рассматривая положение нашей страны в мире, трудно отказаться от мысли, что главный оборонный потенциал Украины - отсутствие внешних врагов. А поэтому давно пора пересмотреть отношение как к армии, так и к военно-промышленному комплексу. У нас на вооружении до сих пор стоят системы, которые чисто технически не позволят перейти к контрактной армии», - отметил Горбулин.