Балога опять просит Тимошенко не мешать Ющенко в Москве?
Президент хочет ехать в "премьерский" день
Визит премьера Юлии Тимошенко в Москву 21 февраля находится на грани срыва.
Как сообщают источники "Украинской правды", в пятницу, 15 февраля глава секретариата президента Виктор Балога направил письмо Тимошенко, в котором просит ее отменить визит в Москву в связи с тем, что там будет президент.
"Несмотря на то, что саммит лидеров СНГ в Москве состоится 22 февраля, Ющенко принял решение поехать в Россию 21 февраля – то есть в тот день, когда должен состояться визит Тимошенко", - отметил собеседник "Украинской правды".
По словам источников, МИД направило в Москву письмо об отмене визита Тимошенко, о чем премьер узнала от посла России в Украине Виктора Черномырдина.
Вместе с тем в пресс-службе Министерства иностранных дел сообщили, что не владеют информацией по этому поводу.
Собеседники из окружения Тимошенко утверждают, что сейчас прорабатывается два варианта развития событий – повторное перенесение визита или поездка в Москву 21 февраля вопреки предостережениям Банковой.
Как известно, раньше Тимошенко уже один раз откладывала командировку в Москву по настоянию президента.