Балога опять просит Тимошенко не мешать Ющенко в Москве?

Визит премьера Юлии Тимошенко в Москву 21 февраля находится на грани срыва.

Как сообщают источники "Украинской правды", в пятницу, 15 февраля глава секретариата президента Виктор Балога направил письмо Тимошенко, в котором просит ее отменить визит в Москву в связи с тем, что там будет президент.

"Несмотря на то, что саммит лидеров СНГ в Москве состоится 22 февраля, Ющенко принял решение поехать в Россию 21 февраля – то есть в тот день, когда должен состояться визит Тимошенко", - отметил собеседник "Украинской правды".

По словам источников, МИД направило в Москву письмо об отмене визита Тимошенко, о чем премьер узнала от посла России в Украине Виктора Черномырдина.

Вместе с тем в пресс-службе Министерства иностранных дел сообщили, что не владеют информацией по этому поводу.

Собеседники из окружения Тимошенко утверждают, что сейчас прорабатывается два варианта развития событий – повторное перенесение визита или поездка в Москву 21 февраля вопреки предостережениям Банковой.

Как известно, раньше Тимошенко уже один раз откладывала командировку в Москву по настоянию президента.