Ющенко - Яценюку: Арсений Петрович, не о тебе речь
16:33, 15 февраля 2008Политика
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Президент рассказал о коррупционной схеме
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО критикует правоохранительные органы, “которые часто покрывают контрабанду на границе”.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на заседании Советы национальной безопасности и обороны Украины.
В.ЮЩЕНКО рассказал, что сегодня полдня посвятил вопросу перевозки контрабанды через границу.
По словам Президента, сегодня можно сделать первый вывод: как защититься от прокуратуры, МВД, СБУ, ГНА, Таможенной службы, «которые выступают как зонтики для коррупционных связей, а этот зонтик держат политики, у которых на лацканах значок народного депутата». При этом Президент, обращаясь к Арсению ЯЦЕНЮКУ, заметил: «Арсений Петрович, не о тебе идет речь».
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