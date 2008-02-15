Ющенко - Яценюку: Арсений Петрович, не о тебе речь

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО критикует правоохранительные органы, “которые часто покрывают контрабанду на границе”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на заседании Советы национальной безопасности и обороны Украины.

В.ЮЩЕНКО рассказал, что сегодня полдня посвятил вопросу перевозки контрабанды через границу.

По словам Президента, сегодня можно сделать первый вывод: как защититься от прокуратуры, МВД, СБУ, ГНА, Таможенной службы, «которые выступают как зонтики для коррупционных связей, а этот зонтик держат политики, у которых на лацканах значок народного депутата». При этом Президент, обращаясь к Арсению ЯЦЕНЮКУ, заметил: «Арсений Петрович, не о тебе идет речь».