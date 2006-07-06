В 10.00 Верховная Рада может быть разблокирована

Согласительный совет лидеров фракций Верховной Рады Украины рассматривает согласованный вариант рабочей группы коалиции и оппозиции о распределении комитетов парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, один из лидеров фракции Партии регионов Евгений КУШНАРЕВ сообщил журналистам, что вчера рабочая группа, которая заседала на уровне юристов и экспертов от всех фракций и групп парламента, наработала согласованный вариант распределения комитетов ВР.

По словам Е.КУШНАРЕВА, предлагается создать в парламенте этого созыва 30 комитетов, из них 16 отдать большинству, 14 – оппозиции.

Он заметил, что по сравнению с количественным и качественным составом комитетов предыдущего созыва (23 комитета + специальная контрольная комиссия по вопросам приватизации) планируется создать несколько принципиально новых комитетов, а некоторые комитеты разделить на две части. В то же время Е.КУШНАРЕВ ничего не конкретизировал, заметив, что в процессе обсуждения все может измениться.

В то же время депутат отметил, что если этот вариант будет поддержан лидерами фракциями, то уже в 10.00 сессионный зал ВР будет разблокирован и можно приступать к работе