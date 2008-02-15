Меню Николая Рудьковского в СИЗО № 13

Прокурорское следствие по обвинению экс-министра транспорта и связи Николая Рудьковского в расхищении госсредств в особо крупных размерах (за личные полеты за рубеж за счет бюджета) завершено. Об этом вчера в эксклюзивном комментарии для "Сегодня"заявил начальник Главного следственного управления ГПУ Андрей Хочунский. По закону, Рудьковскому может "светить" от 7 до 12—15 лет заключения. Теперь обвиняемый и его адвокаты должны ознакомиться с материалами дела, после чего оно будет передано в суд.

Что касается модели Александры Николаенко, то начальник ГСУ подтвердил: в материалах дела есть документальные доказательства, что именно она летала вместе с Рудьковским в Париж. Однако ее не допрашивали, ибо она находится в США. Это не планируют и по ее прилету в Украину. Во-первых, доказательств полета и так хватает, а во-вторых, чтобы допрашивать ее, придется возобновлять уже законченное производством следствие. Смысла в этом, по мнению Андрея Хочунского, нет.

Начальник СИЗО № 13 Александр Балдук вчера рассказал ,что Рудьковский находится в 3-местной палате больницы СИЗО, у него один сосед — некий бывший летчик. "Содержание его обходится учреждению в 23,15 грн в день, и его лечебное питание (дают масло) — еще 5,88 грн. У Николая Николаевича трехразоое питание: утром каша, чай, хлеб, сахар; в обед — борщ, салат, второе; на ужин — картошка с рыбой. Может питаться и тем, что ему передают. "Лежит он на постели, которую ему передали, смотрит телевизор, штудирует самоучитель по испанскому, который изучал ранее", — рассказал Балдук.