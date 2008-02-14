Янукович просит НАТО не присоединять Украину к ПДЧ

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ призывает руководство НАТО не рассматривать вопрос присоединения Украины к Плану действий относительно членства на саммите Альянса в Бухаресте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в письме В.ЯНУКОВИЧА, направленном сегодня руководству НАТО. Письмо обнародовала на пресс-конференции заместитель лидера фракции Партии регионов Анна ГЕРМАН.

По ее словам, это письмо, в отличие от письма руководителей государства, которое было направлено ранее, является открытым и прозрачным.

А.ГЕРМАН добавила, что тогда о содержании послания украинцы узнали не от собственного руководства, а от американского сенатора.

Кроме этого, по словам А.ГЕРМАН, то письмо было направлено с нарушением установленных процедур.

Вместо этого, по ее словам, в своем письме В.ЯНУКОВИЧ отмечает, что на сегодня вопрос относительно НАТО разъединяет украинских граждан. В связи с этим в сложившихся условиях В.ЯНУКОВИЧ призывает руководство НАТО не рассматривать вопрос присоединения Украины к ПДЧ.

Также, по словам А.ГЕРМАН, недавние социологические исследования продемонстрировали, что подавляющая часть украинцев выступает против присоединения Украины к ПДЧ, а письмо трех руководителей государства украинцы считают таким, которое увеличивает напряжение в обществе.