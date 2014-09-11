Россия отводит войска, но оставляет военных инструкторов - Тымчук

Об этом сообщает координатор группы «Информационное Сопротивление» Дмитрий Тымчук.

"Отмечается постепенный отвод части российских войск на территорию РФ. Однако на украинской территории остаются инструкторы из числа кадровых офицеров российской армии, которые занимаются подготовкой групп местных боевиков", - говорится в сообщении.

В частности, по данным Тымчука, в районе Тельманово Донецкой области отмечается скопление боевиков общей численностью до 1 000 человек, с которыми российские военные проводят ежедневные занятия. Здесь же наблюдается и скопление бронетехники.

Читайте такжеРоссийские войска ведут постоянное воздушное наблюдение за силами АТО - Тимчук"В районе Безыменного Новоазовского района Донецкой области отмечается активность российско-террористических войск. На протяжении вчерашнего дня в этот район из РФ было переброшено не менее 10 танков", - пишет Тымчук.

Также в этом районе на протяжении трех суток фиксируется работа комплекса радиоэлектронной разведки противника на базе микроавтобуса «Фольксваген Т5» без номерных знаков, ведущего разведку позиций украинских войск в районе Мариуполя.

Около 20 российских танков переброшены в район населенного пункта Розы Люксембург (Новоазовский район Донецкой области).