Российские войска перебросили 180 единиц техники в район Новоазовска - Тымчук

Российские войска продолжают концентрацию сил в районе Новоазовска.

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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"С территории России на данное направление переброшено не менее 180 единиц военной техники (танки, БМП и БТР, а также несколько единиц РСЗО «Град»)", - написал он.

Также отмечается, что в районе н.п. Безыменное (Новоазовский район) идентифицирован автомобиль российских войск, оборудованный комплексом радиоэлектронной разведки.