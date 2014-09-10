Российские войска перебросили 180 единиц техники в район Новоазовска - Тымчук
10:27, 10 сентября 2014Политика
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Россия перебросила танки, БМП и БТР, а также несколько "Градов".
REUTERS
Российские войска продолжают концентрацию сил в районе Новоазовска.
Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
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"С территории России на данное направление переброшено не менее 180 единиц военной техники (танки, БМП и БТР, а также несколько единиц РСЗО «Град»)", - написал он.
Также отмечается, что в районе н.п. Безыменное (Новоазовский район) идентифицирован автомобиль российских войск, оборудованный комплексом радиоэлектронной разведки.
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