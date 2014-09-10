В грузовиках гуманитарного конвоя вывезли тела погибших на Донбассе российских солдат

На белых грузовиках так называемого «гуманитарного конвоя» в Россию вывезли тела убитых в Украине российских солдат.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, для перевозки в Россию убитых на территории Украины граждан РФ «использовался автомобильный транспорт, в частности грузовики белого цвета, которые якобы принадлежали гуманитарному конвою».

«Такие случаи были зафиксированы несколько суток тому назад, но за эти сутки нами такого движения не зафиксировано», - сказал Лысенко.

Читайте такжеМИД не знает о местонахождении гуманитарного конвоя, но обсуждает с РФ помощь Донбассу

Как сообщал УНИАН, в августе Россия доставляла на Донбасс так называемую гуманитарную помощь «гуманитарным конвоем» в составе более 260 грузовиков. При этом колонна въехала в Украину без разрешения. По данным СНБО, эти грузовики вывезли из Украины похищенное оборудование военных заводов.

30 августа появилась информация о том, что в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области РФ стоит вторая колонна с российским «гуманитарным конвоем».

2 сентября Лысенко заявил, что Россия использует автомобили «гуманитарного конвоя» для материального обеспечения террористов и российских военных.

Читайте такжеУкраина до сих пор не получила данных о содержании нового гуманитарного конвоя из РФ

По словам Лысенко, вчера ночью с территории России в направлении Дмитровки Донецкой области прошли 4 грузовика белого цвета, которые через час вернулись назад.

«Это уже не первый случай, когда грузовики белого цвета незаконно пересекают границу в сопровождении внедорожников с охраной», - отметил Лысенко.