Крымская "самооборона" силой национализирует "Крымавтотранс": работу автостанций блокируют

В Крыму представители так называемой "самообороны" заблокировали работу самого крупного автотранспортного предприятия аннексированного полуострова «Крымавтотранса».

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, самообороновцы стоят на входе в офис предприятия, который расположен в центре Симферополя, никого не пропуская внутрь. Ни с сотрудниками предприятия, ни с руководством пообщаться не удалось – офис пустует, а телефоны дирекции молчат.

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Одновременно идет блокирование работы крымских автостанций. В частности, представители «самообороны» находятся на станции «Восточная» и на автостанции «Курортная», расположенной на ж/д вокзале в Симферополе. Здесь приостановлена работа касс по продаже автобусных билетов. В зале ожидания станции «Восточная» находится спецназ.

Видео Крым.Реалии

О захвате «Крымавтотранса» и автостанций на своей странице в Фейсбуке также написал крымский юрист Жан Запрута. По его информации, 10 сентября в здание центрального офиса ворвались люди в масках и с оружием.

«Как основание они предоставили приказ и.о. министра транспорта А. Цуркина и постановление Совета министров Крыма за подписью Аксенова С. и Апанасюк М. о национализации», – написал он.

При этом он указал на то, что по законам Российской Федерации, национализация проходит иным способом и без участия «самообороны».