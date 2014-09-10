За ночь российские войска и боевики 5 раз обстреляли позиции силовиков – Тымчук

08:09, 10 сентября 2014
Политика
0 0

Прошедшей ночью войска российской армии и боевиков вновь проявили активность, грубо нарушая условия перемирия.

REUTERS

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

Читайте такжеС начала перемирия боевики 89 раз обстреляли позиции украинских войскСогласно его данным, зафиксировано не менее 5 обстрелов позиций украинских войск.

В частности, дважды из РСЗО БМ-21 «Град» были обстреляны позиции силовиков близ населенного пункта Тоненькое.

Читайте такжеСНБО: Россия не выводит войска с территории УкраиныС применением артиллерии обстреляны позиции близ населенные пункты Пески, Авдеевка и на территории аэропорта в Донецке.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter