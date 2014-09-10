Российские военные и боевики активизировались в районе трех населенных пунктов – Тымчук

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Отмечается активизация перемещения российско-террористических войск в районе н.п.Луганск, Лисичанск, Алчевск", – написал он.

Читайте такжеСНБО: Россия не выводит войска с территории УкраиныКроме того, по его словам, отмечается усиленная переброска оккупационной группировке российских войск на Донбассе горюче-смазочных материалов. Топливо завозится бензовозами с территории России.

Читайте также5 украинских военных погибли и еще 33 получили ранения за время перемирияКак сообщалось ранее, за минувшую ночь российские войска и боевики 5 раз обстреляли позиции силовиков, нарушив договоренность о перемирии.