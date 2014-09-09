В Украине создается добровольческий батальон налоговой милиции

Об этом в эфире 5 канала заявил глава Государственной фискальной службы Игорь Билоус.

«У нас есть прямое поручение от Президента и от правительства, создать свой батальон. Сейчас батальон создается, туда войдут около двухсот человек. Добровольцев у нас есть около семисот человек - это как правило все аттестованные люди, военные, милиционеры, которые так или иначе знакомы с оружием лучше, чем обычные граждане", - сказал он.

Читайте такжеВ Запорожской области создают добровольческий танковый батальонПо его словам, сейчас проходит подготовка и решается, каким именно образом и где добровольцы будут проходить службу.

"Будут ли они проходить в МВД в батальонах военных, или будут проходить на окраинных территориях - создавать живой кордон. То есть - этот вопрос обсуждается", - заявил Белоус.