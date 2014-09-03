В Полтаве создали батальон "Лтава" и открыли учебный центр батальона "Азов"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на презентации батальона сообщил председатель объединения "Полтавский автомайдан" Андрей Баранов.

Он отметил, что батальон "Лтава" будет сформирован на базе Министерства обороны.

Боевое подразделение будет иметь собственную базу для подготовки, где опытные специалисты будут обучать бойцов навыкам ведения боев в городских и полевых условиях.

Основными задачами созданного формирования являются: организация надлежащей охраны и обороны объектов повышенной техногенной опасности в Полтавской области, а также тех объектов, которые могут стать целью террористических атак, - мостов, автодорог и железнодорожных узлов; защита гражданского населения от противоправных посягательств, выявление и препятствование проявлениям сепаратизма, экстремизма и терроризма; выполнение задач в зоне АТО, которые будут поставлены руководством нашего государства", - сообщалось на презентации.

Читайте такжеВ Полтаве после пикета сложил полномочия военком, обвинен в призывах к сепаратизмуТакже в Полтаве сегодня открыли учебно-мобилизационный центр «Полтава» батальона патрульной службы милиции особого назначения «Азов».

Центр открылся на территории бывшего завода газоразрядных ламп. В торжественной церемонии приняли участие председатель Полтавской ОГА Виктор Бугайчук и его заместитель Роман Чабановский.

Ветеран воздушно-десантных войск Виктор Маренич отметил, что на воспитанников учебного центра возлагают большие надежды, а также подчеркнул, что кадровые военные области готовы оказывать поддержку в обучении и воспитании бойцов.

Как сообщил начальник учебно-мобилизационного центра батальона «Азов», лидер «Правого сектора. Полтава» Иван Балацкий, кроме физических и военно-тактических дисциплин, в центре будет уделено внимание идеологическому воспитанию.

Читайте такжеВ зону АТО отправились 70 бойцов батальона "Киевщина"«После прохождения обучения в нашем центре, все бойцы получат удостоверения сотрудников милиции и отправятся в зону АТО. Эти люди будут основным костяком новой украинской милиции, которую мы построим. Среди бойцов, которые уже проходят подготовку в центре, есть работники правоохранительных органов, которые не смогли работать в той милиции, которая есть сейчас», - сказал Балацкий.

Он отметил, что центр финансируется из двух источников: средства спонсоров и средства, собранные волонтерскими объединениями Полтавской области.

Центр «Полтава» подчиняется батальона «Азов», который в свою очередь подчинен МВД Украины.