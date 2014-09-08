Количество российских войск на Донбассе увеличивается - НАТО

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом в ходе видео-моста Брюссель-Москва заявил заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу.

"Последние дни мы стали свидетелями все большего и большего непосредственного привлечения российских вооруженных сил для действий в Украине. Россия характеризуется не как "озабоченный" сосед, а как государство, которое пытается активно подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины", - сказал Вершбоу.

Он подчеркнул, что Россия не способна признавать право на суверенитет и выбор своих соседей.

Кроме того, по словам Вершбоу, Россия выступила с агрессией против Украины, без учета аннексии Крыма, которую Альянс также не признает.

Читайте такжеРаненных на Донбассе россиян "прячут" в закрытые воинские гарнизоны Петербурга и РостоваВершбоу напомнил, что на саммите НАТО в Уэльсе 4-5 сентября было принято решение оказать не только политическую поддержку, но практическую помощь для модернизации Вооруженных сил Украины.

При этом он, отвечая на вопрос УНИАН, отметил, что Альянс не занимается поставкой оружия, в том числе для Украины, но это будет осуществляться членами Альянса.

"Как институт НАТО не занимается поставками вооружений и оказанием такого вида содействия в области безопасности. Мы помогаем в укреплении общего потенциала за счет проведения реформ Вооруженных сил и повышения их профессионализма. Право принимать такие решения лежит на государствах-членах, поэтому я не буду официально останавливаться на этих высказываниях", - подчеркнул Вершбоу.

Читайте такжеРоссийские военные в украинской форме обстреливают боевиков на Донбассе - СНБООн считает, что последний саммит НАТО не планировался, но стал самым важным в истории Альянса из-за действий России против Украины, которые могут подорвать безопасность в регионе.

Как сообщалось, страны НАТО подготовили план действий в случае, если Россия решит на них напасть.