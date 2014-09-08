В СНБО дали несколько советов российским солдатам, оказавшимся в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге в Киеве он отметил, что нет решения президента РФ Владимира Путина относительно участия вооруженных сил России в конфликте на территории Украины.

“Соответственно, законных оснований для пребывания российских вооруженных сил у нас также нет”, - сказал Полевой и добавил, что “правовых оснований у нас нет, но российские солдаты находятся на территории Украины”.

Таким образом, по его словам, или человек воюет и получает за это деньги, что является наемничеством, или же солдат выполняет приказ, воюет за идею, и тогда это участие в незаконных вооруженных формированиях.

В то же время, как заметил Полевой, Уголовный кодекс РФ предусматривает ответственность за участие, организацию и финансирование наемничества.

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Также, по словам Полевого, уголовная ответственность предусматривается за создание незаконного вооруженного формирования, руководство им или участие в нем. Кроме того, участие в боевых действиях без знаков российской армии также является отдельным уголовным преступлением.

Читайте такжеПервый канал России признал, что российские солдаты воюют и гибнут в УкраинеПо словам Полевого, в российских СМИ встречаются сообщения о том, что русский солдат поехал в Украину якобы не по приказу, а по собственной инициативе, использовав для этого личный отпуск.

“На время отпуска военнослужащий не утрачивает статус военнослужащего как такового, со всеми вытекающими последствиями и ограничениями, которые вытекают из этого”, - сказал Полевой и добавил, что, уходя в отпуск, военнослужащий должен получить разрешение у своего командования.

В случае, если он выезжает за пределы РФ, для этого есть специальный закрытый приказ Министерства обороны относительно того, что разрешение на выезд за пределы России должно быть согласовано с Федеральной службой безопасности.

“Таким образом, если военнослужащий выехал за границу, то либо он это делает с согласия своего руководства, или он обманывает свое руководство”, - сказал Полевой.

В первом случае, пояснил он, - это агрессия, то есть «засылка со стороны государства вооруженных банд, групп, регулярных сил или наемников, которые осуществляют акты применения вооруженной силы против другого государства». Во втором случае это есть военнослужащий-преступник, который нарушает воинский устав или же является наемником.

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По словам Полевого, российский солдат, который оказывается на территории Украины, может доложить об этом командованию письменным рапортом, подтвердив, что он понимает, что выполняет незаконные указания.

“В соответствии с пунктом 2 статьи 42 Уголовного кодекса Российской Федерации, неисполнение заведомо незаконных приказов или распоряжений исключает уголовную ответственность солдата”, - сказал он и добавил, что солдат должен попытаться покинуть территорию Украины и сообщить в военную прокуратуру о незаконном пересечении границы его подразделением.

Кроме того, российский военнослужащий может обратиться в ближайшее управление МВД Украины или СБУ для того, чтобы зафиксировать факт отказа выполнять незаконные распоряжения, и это тоже будет фактом, который освобождает от уголовной ответственности, сказал Полевой.