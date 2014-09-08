Остаются затруднения в поставках продуктов в Луганск

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, на Луганщине в городе Антрацит, временно находится под контролем террористов, не работают банки, а у людей заканчиваются деньги. Воды в городе до сих пор нет. В горисполкоме выдают гуманитарную помощь - одну буханку хлеба на 4 дня.

Читайте такжеЛуганск второй день не обстреливают, город начали восстанавливать"В Луганске сохраняется относительно спокойная обстановка. В городе до сих пор нет света, воды и связи. В продаже есть только самые необходимые продукты питания, потому что в результате боевых действий террористов до Луганска не было возможности поставлять продукты, медикаменты и топливо. Горожане до сих пор не получают зарплат, пенсий и социальных выплат. Сотрудники городских служб пытаются восстановить инфраструктуру города, проводят подготовительные мероприятия по восстановлению подачи электроэнергии и налаживания поврежденных линий электропередач", - сказал Лысенко.