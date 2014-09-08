Президент Европарламента на этой неделе посетит Украину

Президент Европейского парламента Мартин Шульц 11-12 сентября посетит Украину.

Об этом говорится в расписании президента Европарламента на эту неделю.

Так, по прибытию в Киев в четверг Шульц намерен возложить цветы к мемориалу героям Небесной сотни на ул. Институтской и посетить Майдан. В этот же день у него состоится встреча с премьер-министром Арсением Яценюком.

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В пятницу президент Европарламента встретится с главой Украинского государства Петром Порошенко, после чего они вместе откроют ежегодную конференцию Ялтинской европейской стратегии, которая в этом году состоится в центре «Мистецький арсенал».