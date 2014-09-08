Донецк ночью боевики обстреляли из артиллерии - очевидцы (видео)
08:51, 08 сентября 2014Политика
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Ночью Донецк подвергся артобстрелу.
Иллюстративное изображение: Донецк после обстрела / Инстаграм Мустафы Наема / mefimus
Ночью Донецк обстреливали из артиллерии. Залпы были слышны в Куйбышевском и Киевском районах города.
Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
"Киевский район. Продолжительное время уже слышно стрелковое оружие", - пишет пользователь @gnzh2.
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"Донецк подвергся артобстрелу. Идет эвакуация", - сообщает пользователь @myjeffry.
В сети также появилось видео обстрелов в Куйбышевском районе города.
Донецк подвергся артобстрелу. Идет эвакуация
— myjeffry (@myjeffry) September 7, 2014
Видео Типичный Донецк
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