Донецк ночью боевики обстреляли из артиллерии - очевидцы (видео)

Ночью Донецк обстреливали из артиллерии. Залпы были слышны в Куйбышевском и Киевском районах города.

Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

"Киевский район. Продолжительное время уже слышно стрелковое оружие", - пишет пользователь @gnzh2.

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"Донецк подвергся артобстрелу. Идет эвакуация", - сообщает пользователь @myjeffry.

В сети также появилось видео обстрелов в Куйбышевском районе города.