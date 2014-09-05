Зурабов: сегодня в Минске контактная группа подпишет документы

В ее работе примут участие бывший президент Украины Леонид Кучма, посол РФ в Украине Михаил Зурабов, официальный представитель действующего председателя ОБСЕ по вопросам урегулирования ситуации в Украине Хайди Тальявини, а также представители "ДНР" и "ЛНР", передает ИТАР-ТАСС.

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Как ожидается, стороны должны согласовать детали урегулирования на основе мирного плана из семи пунктов, предложенного 3 сентября президентом РФ Владимиром Путиным.

Отметим, что на сегодняшнюю встречу в Минске возлагаются большие надежды, в частности, вчера президент Украины Петр Порошенко заявил на саммите НАТО, что ждет от встречи в Минске положительных результатов и начала решения конфликта дипломатическим путем. Вслед за этим заявлением, последовало заявление лидеров "ДНР" и "ЛНР" Александра Захарченко и Игоря Плотницкого, которые выразили готовность прекратить огонь на Донбассе 5 сентября в 14.00.