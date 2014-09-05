За сутки из-за боев под Мариуполем погибли 7 мирных жителей, среди них – 2 детей

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель губернатора Донецкой области Константин Батозский.

Он отметил, что вчера в результате боевых действий погибло четверо мирных жителей. Сегодня было убиты три мирных жителя, из которых двое детей. В общей сложности 23 человека получили ранения.

Эту информацию подтверждают в СНБО.

"Вчера на протяжении 5 часов россияне артиллерией обстреливали населенный пункт Широкино вблизи Мариуполя. Есть жертвы среди мирного населения. По оперативным данным, погибли двое детей и местный житель", - сказал спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

Кроме того, как отметил Батозкский, на подступах к блокпостам разворачиваются мобильные госпитали.

Читайте такжеБоевики уничтожили передовой блокпост "Азова" в 20 км от Мариуполя"Город стоит благодаря консолидации его жителей и готовности самоотверженно противостоять врагу. Предприятия Мариуполя включились в оборону – они заняты ремонтом техники и производством оборонных сооружений. По городу разворачиваются мобильные пункты рекрутинга в самооборону и батальон "Азов", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в 20 километрах от Мариуполя в районе села Широкино продолжается бой между силами АТО и боевиками с российскими военными.