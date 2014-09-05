Брошенное подразделение АТО вышло из-под обстрела без потерь

Об этом ВВС Украина сообщил источник в этом подразделении.

По словам собеседника, в ночь на 4 сентября туда приезжал на несколько минут их командир, а потом днем им поступила команда передислоцироваться.

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До того случая от руководства подразделения к бойцам не поступало никакой информации в течение трех дней. Бойцов каждую ночь обстреливали из установок "Град" и других видов оружия, по свидетельствам источника - даже запрещенными кассетными минами.