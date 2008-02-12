Регионалы опять принесли в сессионный зал шарики и флаги

В Верховной Раде до сих пор не началось вечернее пленарное заседание.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты от фракции Партии регионов продолжают блокировать президиум и трибуну парламента.

На данный момент в президиуме находятся 15 народных депутатов, возле трибуны - около 30.

Они снова занесли в сессионный зал воздушные шары с надписью «НАТО - нет!», а на местах депутатов от Партии регионов установлены большие государственные флаги.

В данное время лидеры фракций продолжают консультации с председателем ВР Арсением ЯЦЕНЮКОМ относительно разблокирования работы парламента.