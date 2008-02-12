Регионалы опять принесли в сессионный зал шарики и флаги
16:17, 12 февраля 2008Политика
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Продолжаются консультации
В Верховной Раде до сих пор не началось вечернее пленарное заседание.
Как передает корреспондент УНИАН, депутаты от фракции Партии регионов продолжают блокировать президиум и трибуну парламента.
На данный момент в президиуме находятся 15 народных депутатов, возле трибуны - около 30.
Они снова занесли в сессионный зал воздушные шары с надписью «НАТО - нет!», а на местах депутатов от Партии регионов установлены большие государственные флаги.
В данное время лидеры фракций продолжают консультации с председателем ВР Арсением ЯЦЕНЮКОМ относительно разблокирования работы парламента.
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