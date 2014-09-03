Украинцев массово задерживают в России - журналист

Об этом из российского следственного изолятора сообщил матери журналист Станислав Клих, передает ТСН.ua.

Его уже трижды перевозили в разные регионы, но так и не предъявили ни одного обвинения.

Читайте такжеАдвокаты Савченко обжаловали постановление о психиатрической экспертизеМать журналиста говорит, что правоохранители интересовались, не является ли он членом "Правого сектора". Кроме того, по ее словам, сын в телефонном разговоре сообщил, что задержанных в России украинцев "очень много".

После 25 августа связь с Клихом прекратилась.