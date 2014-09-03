Украинцев массово задерживают в России - журналист
20:39, 03 сентября 2014Политика
3 0
Российская полиция массово задерживает украинских граждан, которые находятся на территории РФ по личным делам.
Украинцы рискуют быть задержанными полицией РФ / УНИАН
Об этом из российского следственного изолятора сообщил матери журналист Станислав Клих, передает ТСН.ua.
Его уже трижды перевозили в разные регионы, но так и не предъявили ни одного обвинения.
Читайте такжеАдвокаты Савченко обжаловали постановление о психиатрической экспертизеМать журналиста говорит, что правоохранители интересовались, не является ли он членом "Правого сектора". Кроме того, по ее словам, сын в телефонном разговоре сообщил, что задержанных в России украинцев "очень много".
После 25 августа связь с Клихом прекратилась.
Украинцев массово задерживают в России
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter