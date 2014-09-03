Украинцев массово задерживают в России - журналист

20:39, 03 сентября 2014
Политика
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Российская полиция массово задерживает украинских граждан, которые находятся на территории РФ по личным делам.

УНІАН

Об этом из российского следственного изолятора сообщил матери журналист Станислав Клих, передает ТСН.ua.

Его уже трижды перевозили в разные регионы, но так и не предъявили ни одного обвинения.

Читайте такжеАдвокаты Савченко обжаловали постановление о психиатрической экспертизеМать журналиста говорит, что правоохранители интересовались, не является ли он членом "Правого сектора". Кроме того, по ее словам, сын в телефонном разговоре сообщил, что задержанных в России украинцев "очень много".

После 25 августа связь с Клихом прекратилась.

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