Расследование по сбитому Ил-76 в Луганске находится на стадии завершения

Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил заместитель генерального прокурора-главный военный прокурор Анатолий Матиос.

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"В настоящее время на финишной прямой находится расследование уголовного дела по факту уничтожения военного самолета Ил-76 в Луганске, когда погибли 49 военнослужащих, было уничтожено большое количество техники и разрушен военно-транспортный самолет", - сказал военный прокурор.

По его словам, следствие установило лиц, которые планировали полет, задание, осуществляли контроль над их выполнением. "Не хотел бы забегать вперед, кто все же принял решение, которое повлекло такие последствия, кто не предусмотрел угроз", - сказал Анатолий Матиос.

Как сообщал УНИАН, 14 июня ночью при заходе на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) боевики сбили военно-транспортный самолет вооруженных сил Украины Ил-76. На борту самолета, кроме 9 членов экипажа, находились 40 военнослужащих. Все они погибли.

Прокуратура открыла уголовное производство по статье "теракт". Также Генпрокуратура начала уголовное производство в отношении должностных лиц ВСУ и оперативного штаба АТО, по вине которых погибли 49 военнослужащих, уничтожены самолет Ил-76, вооружение и военное имущество. По данным ГПУ, военные служебные лица ВСУ и Оперативного штаба управления АТО проигнорировали имеющуюся информацию об активизации деятельности террористов вблизи аэропорта Луганска, а также информацию о том, что на их вооружении находятся переносные ЗРК, и не приняли мер по безопасной посадке самолета в районе проведения АТО.