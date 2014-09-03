В Раде зарегистрирован проект постановления о ликвидации Печерского райсуда

Данный проект №5007 внес народный депутат от фракции ВО "Батькивщина" Сергей Власенко.

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Согласно проекту, текст которого размещен на сайте парламента, "Печерский районный суд Киева полностью дискредитировал себя как судебный институт, как суд, который во времена режима Януковича был образцом вынесения заведомо неправосудных решений, в котором происходила расправа с политическими оппонентами режима Януковича, где выносились неправомерные, исключительно политически мотивированные решения на заказ администрации бывшего президента Украины, что неоднократно подтверждено решениями Европейского суда по правам человека".

"Печерский районный суд Киева не коснулись люстрационные мероприятия, что стало основанием для того, что на сегодняшний день судьи этого суда продолжают выносить заведомо неправосудные решения", - отмечается в проекте постановления.

Верховной Раде предлагается обратиться к министру юстиции относительно внесения президенту, в соответствии с ч.1 ст. 19 закона "О судоустройстве и статусе судей" представления о ликвидации Печерского райсуда.