Украинцам упростили регистрацию по фактическому месту жительства

Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно перевода садовых и дачных домов в жилые дома и регистрации в них места жительства) дал возможность тысячам людей, которые фактически проживают на так называемых «дачах» (в домах, приспособленных для постоянного проживания), но не имеют возможности получить государственной регистрации, таки реализовать свои гражданские права.

«Люди, которые постоянно проживали на «дачах», фактически не могли до принятия этого Закона в полном объеме реализовать законные гражданские права. Лишние бюрократические преграды возникали при оформлении пенсий, государственной помощи по уходу за ребенком, устройстве в детские сады, школы... Я уже не говорю о реализации конституционного права избирать власть и быть избранным» - отметил народный депутат Украины - инициатор данного законопроекта Андрей Шипко.

После подписания Закона Президентом Украины, люди которые постоянно проживают на дачах, получат возможность зарегистрироваться по месту жительства, и не искать пути «фиктивной» регистрации.

Ведь без регистрации нельзя получить паспорт, заграничный паспорт, встать на воинский учет, получить водительское удостоверение, оформить пенсию и соцпомощь, оформить кредит. Так же могут возникнуть проблемы с предоставлением бесплатной медицинской помощи, при приеме на работу, или обращении в суд. Гражданин без регистрации не может стать избирателем и так далее.

«Только в моем родном Никопольском регионе (Днепропетровщина - авт.) Значительное количество населения проживает на территориях садовых и дачных обществ. И сегодняшнее решение - победа гражданских прав над бюрократической системой» - отметил Андрей Шипко.