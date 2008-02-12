В сессионном зале ВР не осталось ни одного депутата
Техперсонал собирает шарики
В сессионном зале Верховной Рады не осталось ни одного народного депутата, а технические работники парламента выносят из зала воздушные шарики.
Как передает корреспондент УНИАН, техработники вынесли из сессионного зала около 20 воздушных шариков с надписью «НАТО – ні».
На данный момент продолжаются консультации лидеров фракций при участии председателя Верховной Рады Арсения ЯЦЕНЮКА относительно разблокирования работы парламента.
Как сообщал УНИАН, представители фракции Партии регионов сегодня в который раз блокировали президиум и трибуну парламента, а также развесили в сессионном зале воздушные шарики с надписью «НАТО - ні!»
Председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК пытался открыть пленарное заседание парламента, однако ему это не удалось. Слова А.ЯЦЕНЮКА заглушили мегафоны, которые включили депутаты от фракции Партии регионов.