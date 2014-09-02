Заместитель генсека НАТО: РФ должна прекратить запугивать всех своих соседей

17:17, 02 сентября 2014
Политика
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Россия должна прекратить запугивание и вмешательство во внутренние дела всех своих соседних стран.

НАТО / Фото : NATO.int

Об этом написал заместитель генерального скретаря НАТО Александр Вершбоу в своем "Твиттере".

"В течение последних нескольких лет Россия превратилась в националистическую и ревизионистскую силу, которая нарушает международное право и использует военную силу для достижения геополитической цели", - написал заместитель генсекретаря НАТО.

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Он отметил, что в связи с российской агрессией, на предстоящем саммите НАТО, страны-члены Альянса пересмотрят оборонные расходы, а также обсудят методы реагирования на новые угрозы. 

Как сообщал УНИАН,ранее генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что на саммите Альянса, который пройдет 4-5 сентября в Уэльсе, будет обсуждаться конкретная помощь Украине в ее противостоянии с РФ. Украинскую делегацию на саммите возглавит президент Петр Порошенко.

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