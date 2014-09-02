Заместитель генсека НАТО: РФ должна прекратить запугивать всех своих соседей

Об этом написал заместитель генерального скретаря НАТО Александр Вершбоу в своем "Твиттере".

#Russia must end the bullying, interference & intimidation of all its neighbours — Alexander Vershbow (@NATOdsg) 2 сентября 2014

"В течение последних нескольких лет Россия превратилась в националистическую и ревизионистскую силу, которая нарушает международное право и использует военную силу для достижения геополитической цели", - написал заместитель генсекретаря НАТО.

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Он отметил, что в связи с российской агрессией, на предстоящем саммите НАТО, страны-члены Альянса пересмотрят оборонные расходы, а также обсудят методы реагирования на новые угрозы.

#NATOsummitUK will mark new chapter for #NATO: end of falling defence spending, new plan for dealing w/ challenges, new approach to #Russia — Alexander Vershbow (@NATOdsg) 2 сентября 2014

Как сообщал УНИАН,ранее генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что на саммите Альянса, который пройдет 4-5 сентября в Уэльсе, будет обсуждаться конкретная помощь Украине в ее противостоянии с РФ. Украинскую делегацию на саммите возглавит президент Петр Порошенко.